Автозаводы в России сокращают объемы производства из-за снижения спроса

Российские автопроизводители снижают объемы выпуска относительно осенних значений на фоне сокращения спроса. Об этом говорится в докладе Банка России о региональной политике.

Согласно данным мониторинга предприятий, в четвертом квартале 2023 года загрузка мощностей автопроизводителей в регионах, где расположены крупнейшие российские автоконцерны, снизилась впервые за 1,5 года. Речь идет о Самарской, Ульяновской и Нижегородской областях.

«Опрошенные в январе компании отметили некоторое снижение спроса на свою продукцию и объемов ее выпуска по сравнению с повышенными значениями, наблюдавшимися осенью. В декабре снизившийся спрос стал одним из факторов сокращения (с поправкой на сезонность) объема продаж автотранспорта волговятских производителей как в легковом, так и в коммерческом сегментах», – сказано в докладе ЦБ (цитата по «Интерфаксу»).

Регулятор также отметил, что сохраняющийся высокий спрос и ограниченное предложение способствовали ускорению роста цен на подержанные иностранные и новые отечественные автомобили.

Недавнее исследование сервиса «Авто.ру Оценка» показало, что средняя стоимость нового автомобиля в России в прошлом году выросла на 17,3% и составила 3,7 млн рублей. Подержанные автомобили в среднем за год подорожали на 23%, до 2,2 млн рублей.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube