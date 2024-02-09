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Пятница, 9 февраля 2024, 11:03 мск

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Путин назвал «дурью» использование доллара США в качестве инструмента внешнеполитической борьбы

Президент РФ Владимир Путин считает одной из грубейших стратегических ошибок политического руководства Соединенных Штатов – использование доллара в качестве инструмента внешнеполитической борьбы. Об этом глава государства заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Путин назвал доллар основной основ могущества США. По словам российского лидера, американская валюта разлетается по миру, несмотря на неограниченную эмиссию. При этом в Штатах сохраняется минимальная инфляция.

«Тем не менее это главное оружие сохранения могущества США в мире. Как только политическое руководство приняло решение использовать доллар в качестве инструмента политической борьбы, они нанесли удар по этому американскому могуществу. Не хочу употреблять каких-то нелитературных выражений, но это глупость и огромная ошибка», – подчеркнул президент.

Путин указал на то, что сейчас даже среди союзников США сокращаются запасы в долларах. Использование американской валюты в качестве инструмента давления, ограничение расчетов, замораживание авуаров и так далее, это огромная тревога и сигнал для всего мира.

До 2022 года во внешней торговле России на долю доллара приходилось 50%, теперь же осталось только 13%. На расчеты в юанях – примерно 3%. Сейчас 34% транзакций происходит рублях и примерно столько же, 34% с небольшим, в юанях.

«Но не мы же запретили использование доллара, мы к этому не стремились. США приняли решение ограничить наши расчеты в долларах. Считаю, что полная дурь, понимаете, с точки зрения интересов самих Соединенных Штатов, налогоплательщиков Соединенных Штатов, – отметил Путин. – Потому что это наносит удар по экономике США, подрывает мощь Соединенных Штатов в мире».

По мнению президента, Вашингтон рассчитывал на обрушение российской экономики, но «ничего не рухнуло». Более того, другие государства, в том числе нефтепроизводящие страны все чаще рассчитываются за продажу нефти в юанях. «Вы понимаете, что такое происходит, или нет? Кто-то понимает это в тех же Соединенных Штатах? Что вы делаете? Сами себе обрезаете… У всех экспертов спросите, у любого умного и думающего человека в Штатах: что такое доллар для США? Сами его убиваете», – констатировал Путин.

«Я думаю, что это действительно справедливая оценка», – согласился Карлсон.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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