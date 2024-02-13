Товары из иностранных онлайн-магазинов могут подорожать для россиян

Власти обсуждают варианты снижения лимита беспошлинных покупок в иностранных онлайн-магазинах вплоть до нуля. Сокращение лимита наполовину приведет к подорожанию товаров для россиян на 5-15%.

Вопрос обсуждался на межведомственном совещании, состоявшемся 7 февраля. В Минэкономразвития напомнили, что порог беспошлинной покупки повысили в ответ на санкции, но с того времени ситуация в стране стабилизировалась.

Крупные маркетплейсы, Торгово-промышленная палата, ФАС и ряд участников сегмента, в том числе «Почта России» выступили за сохранение лимита на прежнем уровне в тысячу евро. Эта мера работает на поддержание широкого ассортимента товаров и доступных цен. «Почта России» считает снижение или отмену лимита риском для компании, поскольку объемы импортных международных почтовых отправлений резко упадут. В ТПП пояснили, что интернет-магазины помогают зарубежным компаниям освоиться на российском рынке и не бояться отгружать товар.

Несколько участников обсуждения заявили, что снижение порога до 200-500 евро приведет к росту цен для российских покупателей на 5-15% в 2024 году. При этом, россияне используют интернет-магазины для покупки товаров, аналогов которых еще нет на российском рынке. Ряд компаний ушел из России, и в некоторых товарных нишах образовался бы дефицит, например в категориях детских товаров, витаминов, БАДов и товаров для животных, пишет РБК.

По данным «NielsenIQ Россия», более 20% непродовольственных товаров повседневного спроса теперь продаются онлайн. В 2022 году непродовольственная группа товаров пострадала сильнее всего с точки зрения ассортимента.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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