«Полным ходом»: Лавров оценил скорость дедолларизации в мире

Все больше стран отказываются от расчетов в долларах, в том числе многие торговые партнеры России, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Власти страны реализуют стратегию, в результате которой Россия, ее экономика и граждане не будут зависеть от механизмов, контролируемых Западом.

«Дедолларизация идет полным ходом, мы занимаемся этим на двусторонней основе. С КНР уже 90% примерно, около 50% – с Индией. Близкие цифры в торговле с Ираном, со многими другими странами. Продолжаются и многосторонние усилия по формированию механизмов на региональном, а то и глобальном уровне, которые позволят использовать альтернативные формы платежей», – сказал Лавров в ходе правительственного часа в Госдуме.

Трансляция велась на сайте Госдумы.

Министр напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что американская валюта «превратилась в оружие», поэтому все больше стран задумываются, стоит ли с ней связываться.

«Задачи, которые мы перед собой ставим: чтобы мы больше в вопросах стратегического характера, от которых зависит наша безопасность, наше социально-экономическое развитие, благосостояние наших граждан не зависели от дискредитировавших себя механизмов, которые контролируют Запад во главе с США», – добавил Лавров.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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