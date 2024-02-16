Посольство России сообщило о крайне сложной ситуации с переводами в Турцию

Ситуация с банковскими переводами из России в Турцию остается крайне сложной. Об этом заявил российский посол Алексей Ерхов.

В настоящее время Анкара и Москва пытаются урегулировать ситуацию с транзакциями, которая осложнилась в начале 2024 года. Тогда турецкие банки фактически прекратили принимать платежи из РФ, что уже привело к серьезным сбоям в экспорте.

«Где-то имеются подвижки, где-то ситуация еще остается крайне сложной», – сказал дипломат. Ерхов не стал раскрывать детали проводимой работы, «дабы не помогать нашим недоброжелателям, последовательно стремящимся к подрыву взаимовыгодного российско-турецкого сотрудничества».

В конце декабря Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) опубликовало новое постановление о регуляционных мерах. По новым правилам, финансовые организации могут попасть под санкции за работу с переводами из РФ.

В свою очередь Анкара неоднократно заявляла, что не присоединится к односторонним ограничениям, введенным против России, но и не позволит использовать систему страны для обхода антироссийских санкций. Министерство торговли Турции пообещало разобраться в ситуации с переводами из РФ в кратчайшие сроки.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube