АКОРТ поддержала снижение беспошлинного порога для онлайн-покупок из-за границы

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) выступила за снижение предельного лимита беспошлинного ввоза товаров, купленных в иностранных онлайн-магазинах. Объединение ретейлеров считает, что порог не должен превышать 200 евро, заявил председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев.

Он отметил, что повышение порога выполнило свою работу и поддержало потребителя в период, пока отечественная экономика приспосабливалась к санкциям.

«Заработал механизм параллельного импорта, онлайн и офлайн-ретейлеры смогли перестроить логистические цепочки, производители – найти новых поставщиков сырья и оборудования. Для сохранения справедливой конкуренции и защиты легального рынка целесообразно вернуть порог для беспошлинного ввоза товаров для физических лиц до уровня в 200 евро», – приводит слова Караваева ТАСС.

Вопрос беспошлинных покупок в иностранных онлайн-магазинах обсуждался на межведомственном совещании в начале февраля. Власти прорабатывают варианты его снижения до 500 и 200 евро, а также полной отмены. Аналитики предсказали, что сокращение лимита наполовину приведет к подорожанию товаров для россиян на 5-15%.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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