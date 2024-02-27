Крупные производители бытовой техники закрывают магазины в России

Специализированные магазины LG, Bosch и Sony закрываются по всей России. На место ушедших компаний уже приходят поставщики из Турции и Китая. Об этом пишет «Коммерсант».

Поставки крупных производителей бытовой техники были прекращены задолго до закрытия магазинов. Однако розничные партнеры зарубежных компаний продолжали работу, чтобы избежать штрафов от арендодателей. Теперь же сроки договоров аренды истекли. Некоторые магазины будут работать до лета, пока не распродадут остатки товаров.

«Компаниям в таких случаях зачастую выписывают штраф. Арендатор должен предупредить о прекращении аренды за полгода, поэтому розничным партнерам ушедших вендоров проще было «досидеть» до конца контракта, хотя официальные поставки встали», – пояснил источник издания.

Тем временем, на место ушедших из России компаний приходят поставщики из Турции и Китая. В частности, открываются специализированные магазины Grundig. По словам экспертов, турецкие и китайские производители без труда заменят покинувших российский рынок игроков.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube