Россия справилась с санкционным шоком, заявил Белоусов

Россия выдержала санкционный удар и теперь должна выйти на устойчивый экономический рост, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Показатели ВВП по итогам 2023 года показывают, что с основным шоком от санкций страна справилась.

«3,6% роста ВВП. О чем это говорит? Мы справились с санкционным шоком, санкционный удар мы выдержали и преодолели. Но это не говорит о том, что мы вышли на траекторию устойчивого экономического роста, а это ключевая задача», – приводит слова Белоусова агентство «Прайм».

Он подчеркнул, что экономический рост в России должен быть соразмерным или превышать темпы роста мировой экономики. Только в таких условиях страна сможет решить «крупнейшие социальные задачи, стоящие перед нашим обществом, а теперь еще и оборонные задачи».

В МВФ заявили, что экономика России развивается лучше, чем ожидали аналитики. Фонд улучшил прогноз по росту ВВП России в 2024 году с 1,1% до 2,6%.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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