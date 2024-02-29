Россия и Иран готовят договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве

Россия и Иран в скором времени могут подписать договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Об этом сообщил посол РФ в Тегеране Алексей Дедов.

По словам дипломата, говорить о каких-либо конкретных временных рамках подписания соглашения пока сложно. «Это всеобъемлющий договор, который покрывает практически все области российско-иранского взаимодействия. Сейчас он по-прежнему находится на стадии доработки», – рассказал Дедов газете «Известия».

Посол отметил, что данный договор закрепляет уже достигнутый уровень отношений между Москвой и Тегераном.

По итогам 2023 года торговый оборот между Россией и Ираном составил порядка 4 млрд долларов. При этом страны практически полностью перешли на расчеты между собой в национальных валютах и используют собственные системы передачи банковских сообщений.

Тегеран, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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