Избыточная санкционная политика США привела к изменению структуры мировой экономики и сокращению мировой торговли, заявил бывший член исполнительного совета Международного валютного фонда (МВФ) Хоссейн Аскари.

«Меньше мировой торговли по сравнению с тем, что мы могли бы иметь. Также мы можем наблюдать появление трех-четырех мощных торговых блоков, где политика и финансы стран более согласованы», – приводит слова эксперта РИА Новости.

При этом, экономика России справляется с ограничениями лучше, чем рассчитывали авторы санкций. В том числе, с попытками помешать России зарабатывать на поставках энергоресурсов. Москва перебросила на азиатский рынок большие объемы энергоносителей, для которых быстро нашлись покупатели.

«Китай и Индия – это две страны, которым необходимы нефть и газ, это крупные государства, готовые бросить вызов вторичным санкциям США», – сказал Аскари.

В Москве назвали глупостью использование Штатами доллара в качестве экономического оружия против неугодных стран. США уже лишились экономического лидерства, и новые горячие точки и санкционные войны не помогли его вернуть.

В то же время Россия выдержала санкционный удар и справилась с шоком от количества ограничений, введенных Западом. Теперь ей предстоит выйти на устойчивый экономический рост, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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