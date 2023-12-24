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Воскресенье, 24 декабря 2023, 10:38 мск

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Истерика слабеющего гегемона: США утратили экономическое лидерство

Фото: pixabay.com

США утратили экономическое лидерство – провалились все попытки вернуть его за счёт развязывания вооруженных конфликтов, торговых и санкционных войн, организации терактов, разрушения экономики Европы. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя планы Вашингтона вводить санкции против зарубежных банков за сотрудничество с Россией.

«Едва ли не последним инструментом мирового влияния остаётся американский доллар. Вашингтон всё чаще использует его для политической борьбы. В США, осознав, что антироссийские незаконные санкции неэффективны, в истерике угрожают отключать банки по всему миру от своей финансовой системы за их нарушение. Совершенно очевидно, что такие угрозы доверия к Штатам и их валюте не добавят. Байден лишает США последнего преимущества», – констатировал спикер Госдумы в своём телеграм-канале.

«Наша страна переходит на расчёты в национальных валютах с другими государствами. Если на начало 2022 года доля «недружественных» валют достигала 96%, то сейчас она снизилась до 24%. Другие государства, обеспечивая свою финансовую безопасность, теперь более активно будут отказываться от доллара как мировой резервной валюты. Процесс набирает обороты», – отметил Володин.

Москва, Елена Володина

© 2023, РИА «Новый День»

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