В России длительность рабочего дня достигла рекорда

В России средняя продолжительность рабочего дня достигла 7,17 часа. Это максимальный показатель с 2005 года. Больше других работают рыболовы, администраторы и медики. По словам экспертов, реальная цифра может быть гораздо выше, при этом российские работодатели не спешат оплачивать сверхурочные.

За 2023 год средняя фактическая продолжительность рабочего дня в России выросла на 4 минуты по сравнению с результатом предыдущего года, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата. В среднем за год продолжительность рабочего времени в расчете на одного работника выросла на 17,3 часа, до 1,77 тыс. часов.

Наиболее длинный рабочий день в 2023 году был у сотрудников сферы рыболовства и рыбоводства. На втором месте – работники, которые занимаются административной деятельностью и оказанием сопутствующих услуг, куда входят, например, деятельность турагентств и обслуживание зданий и территорий. На третьем – занятые в сфере добычи металлических руд. В лидерах по продолжительности рабочего времени также оказались сотрудники здравоохранения и сферы социальных услуг, занятые в сфере прочего сухопутного пассажирского транспорта, то есть автобусов, троллейбусов, метро, работники отрасли госуправления и обеспечения военной безопасности.

Меньше других работали сотрудники воздушного и космического транспорта, занятые в сфере добычи угля, нефти и газа, а также работники сферы образования, гостиниц и общепита.

Эксперты связывают увеличение длительности рабочего дня прежде всего с дефицитом рабочей силы в России. Согласно трудовому законодательству, продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, в общем случае это пять восьмичасовых рабочих дней. Свыше восьми часов в день могут трудиться те, у кого установлен ненормированный график, либо такая работа должна быть оформлена как сверхурочная.

Сложившаяся ситуация обостряет проблему переработок – особенно принимая во внимание тот факт, что далеко не все предприятия ведут аккуратный учет сверхурочных часов. В частности, это актуально для малого бизнеса.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube