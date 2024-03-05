Объем иностранных инвестиций в российский бизнес упал в 15 раз

По итогам 2023 года объем иностранных венчурных инвестиций в российский бизнес сократился в 15 раз. Возвращение рынка к росту возможно в 2024 году при стабилизации геополитической ситуации, пишет «Коммерсант».

В целом рынок венчурных инвестиций в РФ за прошлый год сократился в десять раз и составил $118,2 млн против $1,25 млрд годом ранее. Это исторический минимум за последние семь лет. Одновременно в 2023 году незначительно выросло количество сделок – до 181 с 165.

«Объем иностранных венчурных инвестиций (почти половина рынка) в 2023 году сократился еще сильнее: в 15 раз, до $55 млн ($814 млн в 2022 году), при этом 73% ($40 млн) было вложено в одну компанию – разработчика ультратонких умных контактных линз. Венчурные инвестиции госфондов также мельчали, снизившись на 99% по объему и лишь на 8% по числу сделок», – сообщает газета со ссылкой на данные Агентства инноваций Москвы.

Лидерство на российском рынке по объему инвестиций удерживают медицина, образование, транспорт и логистика. В то же время во всем мире растет интерес инвесторов к производственным стартапам с физическими продуктами (оборудование, новые материалы, лекарства и прочее).

По прогнозам аналитиков, в 2024 году в мире ожидается восстановление венчурного рынка до уровня 2020 года, а также появление большого количества новых стартапов, нуждающихся в финансировании. Роста количества и объема инвестиций в российский венчурный рынок эксперты ждут только при стабилизации геополитической ситуации.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube