СМИ узнали, как Россия заместила доходы от поставки нефти в ЕС

Россия полностью заместила выпавшие доходы от продажи нефтепродуктов в Евросоюз в 2023 году. Объемы топлива, от которых отказалась Европа, ушли в Турцию, Китай, Индию и Бразилию.

По итогам 2023 года Россия получила от крупных покупателей нефтепродуктов 32,2 млрд долларов. Годовой объем продаж нефти в ЕС до санкций составлял около 24,3 млрд долларов. В 2023 году он упал до 3,4 млрд.

Турция, Китай, Индия и Бразилия купили российской нефти на 28,2 млрд долларов. Самым крупным покупателем стала Турция, нарастив закупки с 3,4 млрд в 2019-2021 годы до 11,8 млрд. Объемы поставок в КНР выросли в 6,7 раза до 7,3 млрд долларов, в Бразилию – в 24 раза до 5,3 млрд, в Индию – почти в девять раз до 4,5 млрд, сообщает РИА Новости на основе данных национальных служб статистики.

Вице-премьер Александр Новак рассказал, что Россия в 2023 году продала в Европу не более 4-5% нефти и нефтепродуктов от общего объема экспорта. Объемы поставок по сравнению с продажами до введения санкций уменьшилась в 10 раз.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube