Акционеры нидерландской Yandex N.V. согласились на реструктуризацию компании

Акционеры нидерландской Yandex N.V. утвердили реструктуризацию компании, которая предполагает бизнеса российского «Яндекса» за 475 млрд рублей консорциуму частных инвесторов.

В сообщении компании говорится, что закрытие сделки пройдёт в два этапа. На первом этапе ЗПИФ «Консорциум.Первый» выкупит у Yandex N.V. контролирующую долю – до 68% – в МКПАО «Яндекс». Ожидается, что первый этап завершится в ближайшие недели – если все необходимые для этого условия будут выполнены. Второй этап будет завершен в течение семи недель после первого.

Предполагается, что менеджеры «Яндекса» после сделки получат 35% в ЗПИФ, уточняет «Интерфакс». «Меридиан-Сервис» – структура экс-зампреда «Газпрома» Александра Рязанова – будет владеть 10%, «Инфинити Менеджмент» (принадлежит основателю LETA Capital Александру Чачаве) – 25%, IT.Elaboration (компания гендиректора «Инфинитума» Павла Прасса) – 15%, структура «ЛУКОЙЛа» «Аргонавт» – 15%.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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