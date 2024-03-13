Путин считает население России готовым к переходу на прогрессивный налог

Российское общество нормально воспримет переход к прогрессивной системе налогообложения. Об этом заявил Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву для телеканала «Россия 1» и РИА «Новости».

«Да, по сути прогрессивный налог. Сейчас в детали не хотел бы вдаваться, над этим нужно поработать. И таким образом нужно построить эту систему, чтобы она действительно давала большую отдачу для решения прежде всего социальных вопросов и задач, стоящих перед государством в этой области», – сказал президент.

В числе планируемых шагов глава государства назвал снижение налогового бремени для многодетных семей. Путин объяснил, что стабильность системы налогообложения будет важна в том числе и для бизнеса, представители которого просят власти определиться с ее параметрами и больше не корректировать.

Президент РФ в послании Федеральному собранию предложил модернизировать фискальную систему так, чтобы более справедливо распределить налоговое бремя «в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы». Глава государства поручил правительству и Госдуме подготовить конкретные предложения в ближайшее время, пообещав, что основные параметры модернизированной налоговой системы будут закреплены до 2030 года.

Путин при этом раскрыл некоторые детали будущих изменений. В частности, он предложил снизить налоговую нагрузку на семьи в том числе за счет вычетов. Речь идет об увеличении вдвое налогового вычета: до 2,8 тыс. рублей в месяц на второго ребенка и до 6 тыс. рублей – на третьего и каждого последующего.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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