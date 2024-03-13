«Адидас» отчитался о рекордных убытках

Компания «Адидас» отчиталась о рекордных убытках впервые с 1992 года. Как сообщает BFM.ru, в финансовом отчете германского производителя спортивной обуви и одежды указано, что в 2023 году чистый убыток компании составил €14 млн, а убыток от продолжающихся операций – 58 млн. евро.

Главной причиной такой ситуации стали антисемитские высказывания американского рэпера Йе (ранее Канье Уэст). Они привели к разрыву отношений между компанией и модным брендом музыканта Yeezy. Еще в мае прошлого года сообщалось, что на складах Adidas скопились кроссовки от рэпера на $1,3 млрд, которые производитель никак не может распродать из-за рухнувшего спроса после скандальных высказываний артиста. В итоге, как отмечается в годовом отчете, разрыв партнерства с Yeezy привел к потере примерно €500 млн потенциальной выручки.

Adidas рассчитывает распродать остатки кроссовок Yeezy по себестоимости в нынешнем году и вернуться к прибыльности.

Напомним, как ранее писал «Новый День», Канье Уэст накануне вышел на свой концерт в вещах, которые создал для него Гоша Рубчинский. «Фак Адидас. Иди на***», – гласят надписи из новой линейки, размещенные на черно футболке, которую носил рэпер.

Екатеринбург, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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