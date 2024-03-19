ФНС ожидает роста поступления налогов в бюджет до 52 трлн рублей

Налоговые поступления в бюджетную систему России в 2024 году вырастут на 12%, до 52,5 триллиона рублей. С такой оценкой выступила Федеральная налоговая служба.

Уточненная оценка поступлений налогов в бюджетную систему на текущий год составляет 52,5 трлн рублей, что на 5,7 трлн, или на 12% больше показателя, сложившегося по итогам прошлого года (46,8 трлн рублей), рассказал глава ФНС Даниил Егоров, выступая на коллегии ведомства. При этом поступления в федеральный бюджет увеличатся за год на 20%, до 26,3 трлн рублей.

Согласно ожиданиям ведомства, поступления в консолидированный бюджет составят в 2024 году на уровне 40,4 трлн рублей, что на 4,2 трлн, или на 11% выше прошлогодних (36,2 трлн рублей). Налоговые доходы консолидированных бюджетов регионов составят в текущем году 16,8 трлн рублей, что на 200 млрд, или на 1% выше прошлогодних (16,5 трлн рублей).

В то же время нефтегазовые доходы федбюджета, по прогнозам ФНС, вырастут на 6%, до 12,5 трлн рублей. Поступление налога на прибыль ожидается в размере 1,94 трлн рублей (+1%), НДС – 7,7 трлн рублей (+0,7%), страховых взносов – 12,1 трлн рублей (+14%).

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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