Подросткам в России хотят запретить открывать счета в банках без согласия родителей

Депутаты Госдумы разрабатывают законопроект, который запретит банкам заключать договор на открытие счета детям в возрасте от 14 до 18 лет без согласия законных представителей. Кроме того, кредитные организации обяжут предоставлять родителям справки об операциях по счетам подростков.

Инициатива вскоре будет внесена на рассмотрение в Госдуму. Минпросвещения и Минфин, чья позиция согласована с аппаратом правительства, одобрили законопроект. Идею также поддержал Центробанк РФ, пишут «Известия».

Законопроект вносит поправки в ст. 846 Гражданского кодекса и ст. 26 ФЗ «О банках и банковской деятельности». В первом случае статья дополняется пунктом о том, что «банк не вправе заключать договор банковского счета с несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет без письменного согласия их законных представителей».

Вторая поправка с дополнением в закон «О банках…» касается справок со счетов и вкладов подростков 14-18 лет. Информация об операциях на депозите должна выдаваться кредитной организацией «им самим и (или) их законным представителям».

Если норму утвердят, то ожидается, что будет решена проблема с так называемым родительским контролем за финансовыми операциями подростков. Родители и усыновители получат законное право быть в курсе открытия счетов их несовершеннолетних детей с ограниченной дееспособностью, в том числе и карточных, и движения по ним.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов в письме указал, что «предлагаемые законодательные инициативы будут способствовать недопущению совершения в отношении несовершеннолетних противоправных действий с использованием их банковских счетов, в связи с чем концептуально поддерживаются министерством».

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube