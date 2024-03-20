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Среда, 20 марта 2024, 11:51 мск

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США и Турция договорились о новой схеме соблюдения санкций против России

США и Турция договорились о новой схеме соблюдения санкций. Вашингтон будет уведомлять Анкару о подозрениях в нарушениях турецкими компаниями ограничительных мер против России, прежде чем наказывать их за это.

Как сообщает газета Hürriyet, компании, которые вели или предположительно вели коммерческую деятельность с Россией, были немедленно подвергнуты санкциям со стороны США без запроса Турции и расследования. Это привело к различным проблемам в экономике.

Страны договорились о новой системе, называемой «схемой соблюдения санкций», согласно которой Вашингтон будет уведомлять Анкару, турецкие власти проведут расследование и сообщат о результатах США. Только после этого американские регуляторы смогут принимать меры в отношении турецких фирм.

Ранее стало известно, что ряд бизнесменов из Турции собирается подать судебные иски в отношении чиновников из США, которые угрожали им санкциями за сотрудничество с российскими компаниями. Кроме того, турецкие предприниматели собираются судиться с банками, которые передают данные о транзакциях с РФ Соединенным Штатам, либо блокируют переводы денежных средств.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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