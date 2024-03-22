В даркнете выросло число продаваемых для незаконных сделок российских компаний

В теневом сегменте интернета выявили почти две тысячи компаний, которые используют для незаконных операций. За год число продаваемых в даркнете фирм значительно увеличилось. Об этом сообщают аналитики ГК «Солар».

«В 2023 году они обнаружили 1844 российские компании, выставленные на продажу в теневом сегменте. В среднем это пять фирм в день. Эксперты отмечают, что рост числа подобных объявлений по сравнению с 2022 годом составил 42%, в текущем году наблюдается аналогичный тренд», – пишет РБК.

Юридические лица приобретаются для незаконного обналичивания и отмывания средств, атак на цепочки поставок, использования в сценариях ложного партнерства и махинациях с фирмами-однодневками.

«Фирма-однодневка легко вычисляется – ее обнаружит любая, даже самая поверхностная проверка, поэтому в трендах черного рынка 2023 и текущего года – покупка готовых юридических лиц под нелегальную активность. Опасность таких компаний заключается в том, что при внешней благонадежности, например, отличных финансовых и иных показателях, взаимодействие с ними может нести серьезные риски для бизнеса», – пояснил руководитель центра цифровых угроз Solar AURA Александр Вураско.

Кроме того, за прошлый год специалисты нашли в даркнете и Telegram-каналах 13,3 тысяч объявлений с предложением различного рода нелегальных услуг. Прежде всего хакерам интересны предложения по продаже аккаунтов, проверке данных и вербовке сотрудников для совершения кибератак на крупные российские организации и ведомства, а также по продаже банковских карт и доступов в личный кабинет клиента банка или оформление банковских счетов без визита в банк.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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