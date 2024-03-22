Власти 16 штатов США подали иск против Байдена из-за ограничения поставок СПГ

Власти 16 штатов США подали иск в суд против решения президента Джо Байдена приостановить экспорт сжиженного природного газа (СПГ). Об этом заявил генпрокурор Техаса Кен Пакстон.

По его словам, решение американского лидера может привести к коллапсу трудового рынка США. «Запрет приведет к оттоку инвестиций на миллиарды долларов из штата», – отметил Пакстон.

Среди штатов, подавших иск против Байдера, значатся также Алабама, Аляска, Арканзас, Вайоминг, Джорджия, Западная Вирджиния, Канзас, Луизиана, Миссисипи, Монтана, Небраска, Оклахома, Флорида, Южная Каролина и Юта.

Ранее председатель Техасской железнодорожной комиссии, выполняющей функции нефтяного регулятора, Кристи Краддик заявил, что решение Байдена приостановить одобрение новых контрактов на экспорт СПГ наносит удар по американской экономике, рабочим местам и национальной безопасности. Согласно данным Техасской железнодорожной комиссии, около 50% всего экспорта СПГ поставляется из Техаса, а суммарно на этот штат вместе с Луизианой приходится около 83% всего американского экспорта энергоносителей.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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