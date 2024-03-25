В России хотят расширить список маркируемой одежды

Минпромторг РФ предложил расширить с 1 марта 2025 года перечень одежды, которая подлежит обязательной маркировке. Об этом сообщает оператор системы маркировки «Честный знак» – Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

«Министерство промышленности и торговли РФ предложило с 1 марта 2025 года начать маркировать нижнее белье, купальники, носки и чулки, перчатки и варежки, головные уборы, галстуки, платки и детскую одежду – всего 12 позиций. Соответствующий проект постановления правительства уже размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов», – говорится в сообщении.

В России маркировка товаров легкой промышленности вводится поэтапно с 2021 года, передает РИА «Новости». Как отметили в ЦРПТ, за это время сократился нелегальный оборот, в частности, объем фальсификата на рынке обуви сократился на треть.

Кроме того, министерство поддержало предложение о продлении на два месяца домаркировки импортных изделий, которые подлежат обязательной маркировке с 1 апреля 2024 года.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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