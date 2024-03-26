В России резко снизились затраты государства на разведку для добычи золота

В России отмечается резкое снижение затрат государства на геолого-разведочные работы (ГРР) для золотодобычи. Частным компаниям придется компенсировать это падение вложений за свой счет. Об этом пишут «Ведомости».

С 2012 по 2022 год суммарные затраты государства на ГРР для золотодобычи рухнули почти вдвое и упали до уровня в 2,6 млрд рублей в год, говорится в докладе Центрального научно-исследовательского геологоразведочного института цветных и благородных металлов (ЦНИГРИ).

Средняя стоимость завершенных госконтрактов по проведению ГРР за 11 лет выросла на 7% и достигла уровня в 311 млн рублей. Как уточнили в ЦНИГРИ, значительная часть затрат при проведении геолого-разведочных работ приходится на использование специальной горной техники и разработку документации. Кроме того, деньги идут на зарплатный фонд и закупку сырья для проведения взрывных работ.

Главными причинами удорожания ГРР стали инфляция и проведение работ на труднодоступных территориях, пояснили в Роснедрах. При этом в 2024 году финансирование геолого-разведочных работ может вырасти до 2,49 млрд рублей. Речь идет о затратах на ГГР ранних стадий.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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