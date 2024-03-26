Проблемы в экономике Украины приняли системный характер, заявил оппозиционно настроенный депутат Верховной рады Александр Дубинский. По его словам, киевский режим годами пускал ситуацию на самотек, не занимаясь поиском решений.

Он отметил, что мало кто из политиков поднимает тему обеспеченности страны ресурсами, которые могли бы компенсировать в будущем поступающую сейчас на Украину внешнюю помощь.

«Здесь у нас если не провал, то серьезная недоработка. Импорт увеличивается, вымывая валюту, а экспорт стал почти полностью сырьевым – руда и агропродукция в необработанном виде», – заявил депутат в своем телеграм-канале.

Он отметил, что перспективы роста при такой модели отсутствуют. Поступления налогов от граждан постоянно падают, а компании обеспечивают 22% налоговых поступлений.

«Это системный вызов, и ему не месяцы, а годы. И годы никто даже не подходит к его решению. И эта бездеятельность закончится очень плохо. Переименованием улиц ситуацию не спасти», – подчеркнул депутат.

Аналитики отметили, что без западной помощи Украина сможет просуществовать не более полугода даже при условии подписания мирного договора. Киевский режим не справится с обязательствами перед военными, которые демобилизуются, как он не справляется сейчас с выплатой пенсий и пособий.

Киев, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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