Больше половины россиян верят в исчезновение наличных денег через 20 лет

Более половины (54%) россиян уверены, что бумажные купюры исчезнут из оборота через 20 лет. При этом каждый десятый не пользуется банковскими продуктами. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Сценарий, при котором уже через два десятилетия люди будут пользоваться только банковскими картами или другими видами платежей, кажется реальным 54% опрошенных. Чаще других с таким развитием событий соглашается молодежь 18-24 лет (60%), столичные жители и жители городов-миллионников (62% и 63% соответственно). Не верят в подобный исход 37% наших сограждан», – говорится в исследовании.

За последний год восемь из десяти опрошенных (83%) пользовались банковскими продуктами, говорится в исследовании. Чаще всего речь идет о дебетовых (в том числе зарплатных) картах, которые есть у 57% респондентов. Кроме того, среди самых популярных банковских услуг оказались денежные переводы (38%) и кредитные карты (22%). Еще 15% использовали кредиты на любые цели, 7% – ипотеку, 4% – валютные операции.

В то же время каждый десятый россиянин (11%) не пользуется банковскими картами. В старшей возрастной группе таких значительно больше – каждый четвертый (25%), добавили социологи.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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