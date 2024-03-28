Крупнейший производитель кирпича продал свои заводы в России

Австрийская компания Wienerberger, которая считается крупнейшим производителем кирпича в мире, продала заводы в России. Об этом пишет РБК.

В связи с геополитической ситуацией компания приняла решение уйти с российского рынка в 2022 году. Структурирование сделки оказалось очень сложным в условиях постоянно меняющегося законодательства, однако «продажа местного бизнеса российской семейной группе была успешно завершена».

Концерн продал два завода во Владимирской области (открыт в 2004 году) и Татарстане (открыт в 2008 году). По данным издания, покупателем активов концерна стала компания брянского бизнесмена Алексея Филина, который ранее приобретал и другие заводы по производству стройматериалов.

Совокупные инвестиции Wienerberger в заводы в России с момента выхода компании на отечественный рынок превысили 60 млн евро, говорят аналитики. При этом фактическая стоимость предприятий с учетом уровня износа оборудования и их текущего состояния составляла около 4,5 млрд рублей. Предположительно, сумма сделки не превысила 2 млрд рублей, так как выкуп активов у уходящих из России иностранцев проходит с дисконтом.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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