Эксперты заявили о резком росте спроса на молодых специалистов в России

Представители рекрутинговых сервисов заявили о значительном росте спроса на молодых специалистов в России. Количество вакансий для молодых сотрудников от 14 лет с начала года выросло в два раза. При этом уровень зарплат, которые предлагают работникам без опыта, увеличился на 41%. Об этом пишут «Известия». Больше всего вакансий для выпускников вузов без опыта работы отмечено в промышленности, строительстве, недвижимости и продажах.

Согласно данным сервиса hh.ru, число вакансий для молодежи в первом квартале текущего года выросло на 119% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Руководитель молодежного направления hh.ru Ирина Святицкая. Она уточнила, что в прошлом году на платформе было открыто свыше 42 тысяч таких вакансий, в 2022-м их было всего 14,5 тысяч. «В начале 2024 года тренд продолжился: за первый квартал текущего года открыто свыше 18 тысяч вакансий 14+», – рассказала Святицкая.

На сервисе «Авито Работа» с начала года количество вакансий для начинающих специалистов и студентов увеличилось почти вдвое по сравнению с тем же периодом прошлого года. Управляющий директор платформы Дмитрий Пучков отметил, что такие соискатели были интересны работодателям в большинстве городов-миллионников.

Как заявили изданию во ВНИИ труда Минтруда РФ, спрос на молодых специалистов фиксируется практически во всех отраслях. Однако в последние два года наиболее востребованы инженерно-технические кадры. Также заметный спрос наблюдается на педагогических и медицинских работников, а также на квалифицированных рабочих. Кроме того, большое количество вакансий для молодых соискателей сохраняется в сферах транспорта, логистики, продаж и обслуживания.

По данным сервиса SuperJob, в тройку сфер с наибольшим числом предложений для выпускников вузов без опыта работы вошли промышленность, строительство, недвижимость и продажи. Так, в промышленности и строительстве молодых специалистов без опыта работы чаще всего готовы взять на должность инженеров, а в продажах – на позицию менеджеров.

Соискателям в возрасте от 14 лет в основном предлагают работу курьерами, промоутерами, продавцами и кассирами, рассказала Святицкая. По ее словам, самое большое число приглашений, отправленных работодателями на резюме соискателей в возрасте 14-18 лет, приходится на сферу продаж, вспомогательные бизнес-функции (административный и обслуживающий персонал) и гостинично-ресторанный бизнес». Молодежь берут на эти позиции из-за высокой текучести персонала, сезонного характера работы и достаточно легкого входа в профессию, пояснила эксперт.

Вместе с тем, отмечают аналитики, растут и зарплаты, на которые могут рассчитывать юные работники. Начинающие специалисты и студенты могут рассчитывать на 76 тыс. рублей, тогда как годом ранее средняя сумма достигала 54 тыс., сообщил Дмитрий Пучков. При этом кандидаты без опыта, но с высшим образованием, могут рассчитывать и на зарплату в 100-180 тыс. рублей, следует из данных SuperJob.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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