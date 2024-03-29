Норвежцы массово едут за границу за яйцами

Жители Норвегии массово едут в соседнюю Швецию за куриными яйцами в преддверии Пасхи. В норвежских магазинах не только выросли цены, но и возник дефицит на яичную продукцию, передает AP.

Шведские магазины поблизости от норвежской границы вынужденно ввели ограничение на покупку яиц из-за наплыва покупателей из Норвегии. Теперь продукт отпускают не более трех упаковок по 20 штук на семью, но спрос от этого только вырос.

Норвежцы признались, что достать куриные яйца в их стране стало проблематично, а цены взлетели. Шведские торговые сети предлагают аналогичные упаковки с продуктом по цене на 30% ниже, чем в соседней стране. В среднем, упаковка с 20 яйцами обходится в 39,90 норвежских крон или 3,7 доллара США.

В Госдуме РФ недавний скачок цен на куриное яйцо объяснили использованием диверсионной технологии, которая позволяет создать искусственный дефицит. В будущем этот прием могут применить к любому продукту на рынке, предупредили в партии «Справедливая Россия – За правду».

Хельсинки, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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