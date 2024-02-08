В Госдуме заявили о диверсии на продовольственном рынке

В России активно применяется диверсионная технология создания искусственного дефицита и последующей накрутки цен на продовольственные товары. Об этом заявил лидера партии «Справедливая Россия – За правду», лидер фракции «эсеров» в Госдуме Сергей Миронов. По его словам, эта схема была опробована на рынке куриного яйца и может быть использована для масштабных спекуляций в отношении других товарных групп.

«Я уже заявлял, что официальные объяснения невероятного скачка цен на куриное яйцо не выдерживают критики, а имел место сговор крупного бизнеса с целью извлечения сверхприбыли. Откуда возник острейший дефицит, если производство росло весь год? Помимо резкого роста экспорта, свалка в Омске раскрыла еще одну причину – сознательное уничтожение товара. Упаковку не промаркировали – значит, продукция изначально не предназначалась для потребителя. То, что выброшенные яйца не уничтожили и обнаружили, – стечение обстоятельств. Впрочем, общественное мнение уже готовят к тому, что найти виновника нереально, как и выяснить, а сколько таких яичных отвалов может быть по всей стране», – подчеркнул политик.

Лидер «эсеров» считает, что власть обязана извлечь важный урок из «яичного кризиса». «Ничего подобного не произошло бы, если бы государство реально контролировало цены, к чему я не устаю призывать. Но пока в правительстве держатся за миф о том, что рынок все отрегулирует, мы будем по-прежнему беззащитны перед спекулянтами. «Яичный кризис» – не только удар по кошелькам граждан, это опасный прецедент, успешный опыт манипулирования рынком в национальном масштабе. Раз однажды «прокатило», значит, есть соблазн повторить. Этого допустить нельзя», – заявил Миронов.

Ранее в начале вфевраля Россельхознадзор сообщил о проверке факта обнаружения огромного количества куриных яиц на пустыре в Омске. Свалку обнаружил местный житель, который записал видео и распространил его в соцсетях. Автор возмутился, что яйца, продававшиеся в магазинах по 200 рублей, просто выкинули. На кадрах продемонстрированы сотни почерневших паллетов куриных яиц.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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