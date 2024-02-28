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Среда, 28 февраля 2024, 11:59 мск

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В ФАС заметили тенденцию к снижению цен на яйца

В России наметилась тенденция к снижению цен на яйца. Этому способствовала практика заключения соглашений с производителями и продавцами. Об этом заявил руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский.

«Практика заключения соглашений хорошо себя показала именно в работе по стабилизации цен на яйцо куриное. Мы направили в регионы рекомендации о порядке заключения ценовых соглашений с производителями и продавцами куриного яйца и сейчас наметилась тенденция к снижению цен», – сообщил глава ФАС на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Стоимость куриных яиц в России в прошлом году выросла более чем в полтора раза. С начала 2024 года Росстат зафиксировал снижение цен в среднем на 2,58%.

При этом в последние два месяца РФ активно экспортировала яйца из Белоруссии, Азербайджана и Турции. По данным Россельхознадзора, только по итогам января 2024 года на российский рынок ввезено 78,9 млн штук.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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