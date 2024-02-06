Под Омском нашли свалку куриных яиц

Большую свалку куриных яиц в гофрированной таре нашли в границах Омска. Россельхознадзор проверяет качество выброшенной продукции, полиция ищет причастных лиц.

Специалисты областного управления Россельхознадзора проверили окрестности Омска после сообщений в соцсетях о множестве куриных яиц, оказавшихся среди мусора. И нашли свалку, где яйца и тара были перемешаны со снегом и битым стеклом.

«Принадлежность к хозяйствующим субъектам и товаропроизводитель яиц осмотром не установлены. Отобраны пробы и направлены на исследование в лабораторию для исключения болезней», – пояснили в ведомстве.

Управление попросило полицию помочь найти причастных лиц. Сведения о несанкционированной свалке переданы в администрацию города.

Цены на столовые яйца начали стремительно расти в конце 2023 года, а за год поднялись на 40%. Генпрокуратура проверила процедуру ценообразования в рознице, а ФАС возбудила антимонопольные дела в ряде регионов. Россия также начала активно закупать столовое яйцо у дружественных стран: только в 2024 году импорт составил более 78 млн штук куриных яиц из Белоруссии, Азербайджана и Турции. Правда, продукция так и не попала в розничные торговые сети.

Омск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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