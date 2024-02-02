Импортные яйца не попали в розницу: поставки на стабилизацию цен особо не повлияли

В Россию с начала года ввезли более 78 млн штук куриных яиц из Белоруссии, Азербайджана и Турции, но в розничные сети продукция так и не попала. Импорт на стабилизацию цен не повлиял, несмотря на обнуление ввозной пошлины. Об этом пишет газета «Известия».

Как ранее сообщил Россельхознадзор, по итогам января 2024 года на российский рынок ввезено 78,9 млн штук яиц из Белоруссии, Азербайджана и Турции. В ведомстве уточнили, что всего из Азербайджана в Россию поступило 5,5 млн штук яиц. Из Турции в РФ было импортировано 5,6 млн штук пищевых яиц. Белоруссия в январе поставила в Россию 69 млн штук.

В пресс-службе Россельхознадзора не стали уточнять, как была реализована импортная продукция. В свою очередь в Руспродсоюзе и в ритейле сообщили, что зарубежные яйца не попали в торговые сети, в основном их направили на переработку. Такая продукция часто используется на производстве или для изготовления кондитерских и других товаров.

«Импорт, безусловно, дает дополнительное предложение товара, но, по нашим данным, оно в основном направляется на переработку. Кроме того, продовольственная безопасность от этого не улучшается, отрасль не обретает инвестиционную привлекательность, да и цены на яйцо у зарубежных поставщиков, с учетом логистики и анализа динамики мировых цен, не ниже российских даже при нулевой пошлине», – рассказал зампред правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов.

Представители бизнеса считают, что стабилизировать цены на яйца удалось за счет принятия мер на внутреннем рынке, в частности, помогло заключение долгосрочных контрактов птицефабрик с федеральными розничными сетями. Условия договоров устроили магазины и производителей, что позволило сохранить доход и сдержать рост стоимости продукции.

В Руспродсоюзе отметили, что на данный момент фиксируют снижение розничных цен – это признак того, что найдено равновесие спроса и предложения и ситуация стабилизируется. При этом к прошлогодним показателям с учетом возросших затрат на производство цены вряд ли вернутся.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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