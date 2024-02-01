Россельхознадзор раскрыл данные о поставках яиц из Турции, Азербайджана и Белоруссии

По итогам января 2024 года на российский рынок ввезено 78,9 млн штук яиц из Белоруссии, Азербайджана и Турции. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

В ведомстве уточнили, что всего из Азербайджана в Россию поступило 5,5 млн штук яиц: в январе 2024 года – 4,2 млн штук, в декабре 2023 года – 1,2 млн шт. Из Турции по итогам января текущего года в РФ было импортировано 5,6 млн штук пищевых яиц, при этом партия весом 51,9 тонн (885,6 тыс. штук) 27 января впервые поступила в порт Новороссийска.

Белоруссия в январе поставила в Россию 69 млн штук яиц, что в 1,7 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (40,4 млн шт.).

В отношении всей отгруженной продукции были проведены контрольно-надзорные мероприятия. В рамках досмотра инспекторы осуществили документарную проверку, сверку с маркировкой на упаковке, а также провели отбор проб для обеспечения качества и безопасности продукции животного происхождения, добавили в Россельхознадзоре.

Ранее гендиректор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева заявляла, что поставки куриных яиц из-за рубежа не приведут к снижению цен. По ее словам, объем завозной продукции слишком мал, чтобы серьезно повлиять на ситуацию на рынке. Глава Росптицесоюза обратила внимание на то, что добиться ограничения торговых наценок не удалось.

«Яйцо дешевле не станет. На мой взгляд, установившиеся цены – 110-125 рублей за десяток – абсолютно нормальные, справедливые и адекватные для данного продукта», – отмечала Бобылева.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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