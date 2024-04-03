российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 3 апреля 2024, 18:04 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

Силуанов назвал размер госдолга России

Министр финансов РФ Антон Силуанов. Фото из архива официального сайта Госдумы

Глава Министерства финансов Антон Силуанов по итогам отчета правительства в Госдуме заявил, что госдолг России по итогам года может стать ниже 17% ВВП, что является невысоким показателем, – сообщают СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос, Силуанов сказал: «Госдолг у нас невысокий. Сегодня председатель правительства говорил о 17% от ВВП. Я думаю, что, может быть, по итогам года будет даже чуть-чуть пониже. Мы очень аккуратно относимся к этому показателю, поскольку расходы по обслуживанию в условиях роста процентных ставок тоже растут».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

В мире, Политика, Россия, Экономика,