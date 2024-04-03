Силуанов назвал размер госдолга России

Глава Министерства финансов Антон Силуанов по итогам отчета правительства в Госдуме заявил, что госдолг России по итогам года может стать ниже 17% ВВП, что является невысоким показателем, – сообщают СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос, Силуанов сказал: «Госдолг у нас невысокий. Сегодня председатель правительства говорил о 17% от ВВП. Я думаю, что, может быть, по итогам года будет даже чуть-чуть пониже. Мы очень аккуратно относимся к этому показателю, поскольку расходы по обслуживанию в условиях роста процентных ставок тоже растут».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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