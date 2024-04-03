Российским НПЗ поставили задачу увеличить объем выпускаемой продукции

Вице-премьер РФ Александр Новак по итогам отчета правительства в Госдуме в среду, 3 апреля, заявил, что российским нефтяным компаниям поставлена задача нарастить выпуск топлива, поскольку отечественная нефтепереработка имеет потенциал увеличения производства.

В ходе общения с журналистами вице-премьер сказал: «У нас достаточно мощностей НПЗ, чтобы обеспечивать внутренний рынок и бензином, и дизелем. И даже экспортировать дизельное топливо. И экспорт его продолжается. По бензинам оставили экспорт только в страны ЕАЭС, запрет на экспорт в остальные страны – это сделано для обеспечения внутреннего рынка. Сегодня рынок России сбалансирован, остатки достаточны, чтобы обеспечить весенний спрос».

«Проблема с вывозом товарной продукции с НПЗ решилась, что сейчас позволяет еще больше загружать их и обеспечивать еще большее производство нефтепродуктов. …Переработка будет увеличена – это одна из задач, которые мы поставили перед нефтяными компаниями, чтобы они обеспечили больше выпуска и бензина, и дизеля с целью исключить возможные риски», – подчеркнул Новак.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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