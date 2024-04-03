В России выросла зарплата и снизилась безработица

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) в среду, 3 апреля, выпустила доклад, в котором говорится о о росте реального размера зарплаты (с поправкой на инфляцию) и достижения исторического минимума показателей безработицы.

В сообщении, опубликованном на сайте Росстата, в частности, говорится: «В январе 2024 года рост реального размера заработной платы составил 8,5% после повышения также на 8,5% в декабре 2023 года и на 7,2% в ноябре. …В целом за 2023 года реальный размер средней заработной платы увеличился в стране на 7,8% после роста на 0,3% в 2022 году».

«В номинальном выражении в январе 2024 года среднемесячная заработная плата в России года составила 75 340 рублей, увеличившись на 16,6% по сравнению с январем 2023 года», – сообщили в ведомстве.

Кроме того, в Росстате сообщили, что «в феврале 2024 года безработица в России составила 2,8%, что соответствует минимальному значению за весь период наблюдений показателя с 1991 года. …Общая численность безработных в России в феврале 2024 года составила 2 млн. 109 тыс. человек, что на 41 тыс. ниже показателя января 2024 года».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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