Пошлины на вина из стран НАТО могут поднять до 200%

Вице-премьер Виктория Абрамченко на брифинге 3 апреля, заявила, что на комиссии по таможенно-тарифному регулированию правительство России рассмотрит вопрос о повышении до 200% ввозных пошлин на вина из стран НАТО.

В ходе общения с журналистами Абрамченко сказала: «Мы поддерживаем зеркальные контрсанкции в отношении недружественных стран. Поэтому будем рассматривать соответствующую инициативу (повышение до 200% ввозных пошлин на вина из стран НАТО, – прим.ред.) в рамках подкомиссии министерства экономического развития по таможенно-тарифному регулированию».

В своем Telegram-канале вице-премьер также написала: «В России виноделие развивается опережающими темпами, и внутренний спрос на вино может быть полностью обеспечен отечественными производителями. И все-таки напомню, что недавно уже было реализовано предложение по повышению пошлины на ввоз вина из недружественных стран. Это один из механизмов защиты внутреннего рынка».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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