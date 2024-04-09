Странам «Большой семерки» потребуется 10 трлн долларов и 10 лет для перевооружения

США и их союзникам по G7 грозят потери в размере 10 трлн долларов в гонке за перевооружением в течение следующих десяти лет. Об этом пишет Bloomberg.

«Новая эра глобального перевооружения набирает обороты, и это будет означать огромные расходы и некоторые трудные решения для западных правительств, которые уже борются с пошатнувшимися государственными финансами», – говорится в статье.

По прогнозам экспертов, оборонные бюджеты государств, вероятно, должны соответствовать расходам времен холодной войны и составлять 4% от ВВП, чтобы реализовать планы НАТО. «США и их союзники по G7 достигнут такого уровня, это будет означать более чем 10 трлн долларов дополнительных обязательств в течение следующего десятилетия», – подсчитали аналитики агентства.

Огромные расходы будут сопровождаться непростыми решениями в сфере налогообложения, социального обеспечения и госзаймов, что, вероятно, приведет к преобразованию оборонных компаний, государственных финансов и финансовых рынков. Более слабым в экономическом плане странам придется сделать «болезненный выбор между увеличением заимствований, сокращением расходов на другие статьи бюджета и повышением налогов», отметила аналитик Дженнифер Уэлч. Впрочем, подобные трудности могут ожидать и сильнейшие экономики, в том числе и США.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube