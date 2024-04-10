Зафиксирован рост цен на мясо, птицу и сахар

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) в среду, 10 марта, сообщила, что в стране за март подорожал сахар, мясо и мясо птицы, при этом подешевели куриные яйца.

Согласно данным, опубликованным на сайте Росстата, «сахар подорожал на 2,35%, мясо и птица – на 0,37% и на 2,33%, соответственно. Продовольственная инфляция в марте составила 0,17%».

«В марте снизились цены на яйца куриные (-2,3%), крупу гречневую (-1,5%), кальмары мороженые (-0,7%), консервы мясные для детского питания, масло подсолнечное, творожок детский, пшено (-0,5%), жевательную резинку (-0,4%), свинину (кроме бескостного мяса) (-0,3%), чай черный пакетированный, кофе (-0,2%)», – сообщили в ведомстве.

Кроме того, в публикации на сайте Росстата говорится о росте цен в марте на отдельные виды плодоовощной продукции. Так, свекла подорожала на 7,6%, морковь на 4,4%, помидоры на 4,3%, белокочанная капуста на 3,9%, виноград на 2,6%, свежая зелень на 2,5%. На 3,2% выросла в цене баранина, на 2,8% – оливковое масло.

При этом зафиксировано снижение цен на огурцы на 21,7%, лимоны – на 4,4%, апельсины и бананы – на 3,4% и 0,8%, соответственно. Картофель и груши подешевели на 0,3%.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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