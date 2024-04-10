Минфин предложил поднять цены на водку

Министерство финансов России подготовило проект приказа, согласно которому с 1 июня 2024 года предлагается поднять минимальные розничные цены на водку, бренди и коньяк, а также минимальные закупочные цены на этиловый спирт.

В документе, размещенном на сайте проектов нормативных актов, говорится: «Минимальная отпускная цена на бренди повышается с 289 до 311 рублей за 0,5 литра, оптовая – с 304 до 327 рублей, на коньяк – соответственно отпускная с 397 до 427 рублей, оптовая с 419 до 450 рублей. Минимальная отпускная цена на водку у производителей предлагается на уровне 246 рублей (229 рублей в настоящее время), оптовая – 256 рублей (238 рублей) за 0,5 литра».

В настоящее время минимальная розничная цена водки за 0,5 литра составляет 281 рубль, бренди – 375 рублей, коньяка – 517 рублей.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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