США запретили себе покупать алюминий, медь и никель из России

Министерство финансов США в пятницу, 12 апреля, ввело запрет на импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения, – сообщают СМИ.

В обнародованном заявлении американского минфина, в частности, говорится: «В результате введения сегодняшних мер запрещается импорт и ввоз в США алюминия, меди и никеля российского происхождения, за исключением случаев, предусмотренных законом, а также в случае наличия лицензии или другого разрешения Управления по контролю за иностранными активами Минфина США. Данные ограничения не затрагивают медь, алюминий и никель из России, которые были добыты до 13 апреля текущего года».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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