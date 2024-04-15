Российским торговцам, отдающим на благотворительность продукты с ограниченным сроком годности, могут отменить НДС

Глава Российского экологический оператор (РЭО) Денис Буцаев предложил отменить налог на добавленную стоимость (НДС) для предпринимателей, которые отдают на благотворительность непроданные продукты с ограниченным сроком годности.

В сообщении пресс-службы РЭО говорится, что Буцаев сказал: «По экспертным оценкам, в России образуется 17 млн. тонн отходов продуктов питания. Потери продуктов превышают 40%: более 20% – на стадии производства, переработки и транспортирования, более 9% – на стадии хранения и реализации конечным потребителем, около 12% выбрасывается по истечении срока годности. Сокращение потерь продукции позволило бы сократить долю образования пищевых отходов в домохозяйствах на 82%, а в торговых объектах – на 70%. РЭО предлагает внести изменения в законодательство о налогах и сборах, которые освободят бизнес от уплаты налога на добавленную стоимость в случае передачи продуктов питания третьим лицам в благотворительных целях».

Со своей стороны, директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов заявил: «Образование 17 миллионов тонн пищевых отходов является источником выброса более двух миллионов тонн свалочного газа. Стоимость потерянных продуктов питания оценивается более чем в 1,6 трлн. рублей, что соответствует 12% оборота розничной торговли продуктами питания в Российской Федерации».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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