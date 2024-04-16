Правительство определило единственного поставщика беспилотников

Председатель правительства России Михаил Мишустин 16 апреля, подписал распоряжение, в котором «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) определяется единственным поставщиком беспилотников по госконтрактам.

В документе, опубликованном на официальном портале правовых актов, в частности, говорится: «Определить акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания» единственным поставщиком осуществляемых федеральными органами исполнительной власти, а также подведомственными им учреждениями по перечню согласно приложению (далее – заказчики) в 2024 – 2025 годах закупок беспилотных авиационных систем в целях осуществления мероприятий по обеспечению реализации государственного гражданского заказа на беспилотные авиационные системы в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы» (далее – единственный поставщик)».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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