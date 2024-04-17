В России выросло производство бензина

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) в среду, 17 апреля, сообщила, что на прошлой неделе отечественные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) нарастили выпуск автомобильных бензинов на 12,1%, почти до 846 тысяч тонн.

В сообщении Росстата также говорится, что объем выпуска бензина на неделе с 8 по 14 апреля является самым высоким с конца февраля – до вступления в силу запрета на экспорт. Показатель также превышает уровень производства соответствующего периода 2023 года (с 10 по 16 апреля) – на 0,8%.

Кроме того, сообщается, что на прошлой неделе биржевые цены на бензин перешли к снижению, а на текущей их падение ускорилось. По состоянию на среду относительно 8 апреля стоимость Аи-92 на СПбМТСБ снизились на 6,9%, до 48,773 тыс. руб./т, на Аи-95 – на 9,2%, до 55,215 тыс. руб./т.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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