МВФ: Конфискация российских активов в пользу Украины несет риски мировой валютной системе

Директор Европейского департамента Международного валютного фонд (МВФ) Альфред Каммер на брифинге в пятницу, 19 апреля, заявил, что конфискация суверенных активов России в пользу Украины несет риски мировой валютной системе, – сообщают СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос Каммер сказал: «Что касается захвата российских активов, то, на наш взгляд, это будет решаться соответствующими юрисдикциями и судами. Но хотелось бы предупредить, что подобные действия несут риски для международной валютной системы, и это необходимо принимать в расчет».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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