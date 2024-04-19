Россия повысила ввозные пошли на пиво из недружественных стран

Министерство промышленности и торговли в пятницу, 19 апреля, сообщило, что правительство РФ выпустило постановление, согласно которому повышаются ставки таможенных пошлин на пиво из недружественных стран с €0,04 до €0,1 за литр.

В сообщении пресс-службы минпромторга говорится: «Постановлением также повышаются ставки таможенных пошлин на пиво из недружественных стран. В частности, пошлина возрастет с нынешних €0,04 до €0,1 за литр (10 евроцентов). Доля данной продукции в общей структуре потребления не превышает 5%. …Эта мера не является запретительной и позволит выровнять конкурентные условия для российских производителей».

«Повышаются ставки ввозных таможенных пошлин до уровня 50% на отдельные виды товаров – готовые продукты, содержащие какао, пальто, обои, застежки-молнии, – страной происхождения которых являются Литва, Латвия или Эстония», – сообщили также в министерстве.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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