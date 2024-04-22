Путин снизил акцизы на российские игристые вина

Президент России Владимир Путин в понедельник, 22 апреля, подписал закон о снижении с 1 мая ставок акцизов на российские игристые вина со 141 рубля до 119 рублей за литр.

В документе, размещенном на официальном сайте опубликования правовых актов, в частности, говорится, что «с 1 мая 2024 года снижаются на 15,6% ставки акцизов на игристые вина, включая российское шампанское, а также корректируются ставки на крепленое (ликерное) вино и крепленое вино наливом – они будут рассчитываться за 1 л продукции, а не за 1 л безводного этилового спирта, содержащегося в товаре. …Ставка с 1 мая по 31 декабря 2024 года включительно составит 119 рублей за 1 л, с 1 января по 31 декабря 2025 года включительно – 124 рубля за 1 л, с 1 января по 31 декабря 2026 года включительно – 129 рублей за 1 л.».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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