СМИ: Конфискация США замороженных активов России ускорит процесс «дедолларизации»

Конфискация российских активов не только приведет к резкому снижению иностранного спроса на казначейские облигации США, но и снизит роль доллара в мировой финансовой системе, – пишет в четверг, 25 апреля, агентство Bloomberg.

Бывший сотрудник МВФ, работник Корнельского университета Эсвар Прасад в комментарии агентству сказал: «Усиленное превращение США своей валюты в оружие путем захвата долларовых резервов несомненно заставит соперников США задуматься о дедолларизации».

«Процесс отказа от доллара может ускорить Китай, 70% международной торговли которого на сегодняшний день по-прежнему осуществляется в американской валюте», – сообщает Bloomberg.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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