В Росстате назвали процент бедных в России

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) в субботу 27 апреля, сообщила, что доля россиян с доходами ниже границы бедности в 2023 году составила 8,5%, тогда как по итогам 2022 года этот показатель был – 9%.

В сообщении на сайте Росстата говорится: «Численность населения с денежными доходами ниже границы бедности в целом по России в 2023 году составила 8,5%. По сравнению с окончательными данными 2022 года снижение составило 0,5 п.п. По окончательной оценке в 2022 году уровень бедности составил 9%».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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